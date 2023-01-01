Россияне атаковали Украину даже в новогоднюю ночь. Президент Владимир Зеленский рассказал, что наши бойцы сбили 45 "Шахидов".

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В нескольких областях – воздушная тревога

Из-за очередной угрозы вражеской атаки около 21:00 в нескольких областях на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в:

  • Кировоградской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область.

Также воздушная тревога продолжается на Никопольщине, Луганщине и во временно оккупированном россиянами Крыму.

Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!
– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Есть угроза "Шахидов"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что россияне снова запустили "Шахиды".

Воздух. 21 группы "мопедов",
– заметил Ким.