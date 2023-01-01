Россияне атаковали Украину даже в новогоднюю ночь. Президент Владимир Зеленский рассказал, что наши бойцы сбили 45 "Шахидов".
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В нескольких областях – воздушная тревога
Из-за очередной угрозы вражеской атаки около 21:00 в нескольких областях на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в:
- Кировоградской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область.
Также воздушная тревога продолжается на Никопольщине, Луганщине и во временно оккупированном россиянами Крыму.
Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!
– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Есть угроза "Шахидов"
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что россияне снова запустили "Шахиды".
Воздух. 21 группы "мопедов",
– заметил Ким.