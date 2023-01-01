Такие действия страны-террористки могут свидетельствовать об определенных сложностях в России. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет 24 канал.

К теме Государство-террорист не получит прощения, – Зеленский в день массированного удара записал обращение

О чем свидетельствует применение ракетоносителей из Каспия

По словам Натальи Гуменюк, в первую очередь это свидетельствует о том, что России все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю. Также такие действия оккупантов подтверждают, что Украина удачно держит под огненным контролем логистику врага.

Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что наверняка на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что содержание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно,

– сказала Гуменюк.

Ситуация на Южном направлении

Также Наталья Гуменюк рассказала, что обстановка на Южном направлении остается напряженной, но контролируемой, ведь защитники Украины были готовы к выходкам врага.

Мы понимали, что они, скорее всего, будут использовать именно праздничные дни для того, чтобы максимально навредить, максимально атаковать,

– подчеркнула спикер ОК "Юг".

Также она сообщила, что по состоянию на 1 января корабельная группировка россиян в Черном море уменьшилась до 5 единиц, а их ракетоносители находятся в пунктах базирования. Однако, по мнению Натальи Гуменюк, это может свидетельствовать о том, что "готовится, переснаряжается это направление".

Массированная ракетная атака 31 декабря: коротко