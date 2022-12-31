По данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, такая ситуация была по состоянию на 13:48 31 декабря. Он предупредил о возможных запусках ракет.
Заметьте На Киевщине и еще в нескольких областях сообщают о работе ПВО
Над Украиной вражеские ракеты
В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!
– заявил Гамалий.
Он призвал людей находиться в укрытиях. По данным Суспільного, уже в ориентировочно в 14 часов 31 декабря в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Ориентировочно в 14:16 глава областной военной администрации Сергей Гамалий подтвердил, что в Хмельницкой области есть "прилеты". Он пообещал рассказать детали со временем.
В местном телеграмм-канале опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов.
На Хмельнитчине раздались взрывы: смотрите видео
Два человека ранены
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что город Хмельницкий российские захватчики атаковали ракетами.
Ранены два человека,
– сообщил заместитель Андрея Ермака.