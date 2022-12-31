Если в вашей области раздается воздушная тревога – пройдите в укрытие. Позаботьтесь о своей жизни и своих близких.
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Есть пуски ракет
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 12:20 в Украине зафиксированы пуски ракет российскими оккупантами:
Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет,
– написал Ким.
В настоящее время воздушная тревога звучит только в Одесской и Николаевской областях. По состоянию на 12:35 тревога начала распространяться по Украине.
Позже Ким сообщил, что первая ракета уже в воздушном пространстве Украины.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий предупредил, что первые ракеты уже на подлете к их области. Поэтому следует перейти в укрытие.
Россия еще может нанести удар
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что, вероятно, оккупанты еще раз попытаются сделать так, чтобы украинцы встречали Новый год в темноте.
"Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим", – отметил украинский лидер.