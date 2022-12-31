Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".
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Где объявили воздушную тревогу
- город Киев и Киевская область
- Одесская область
- Днепропетровская область
- Черниговская область
- Харьковская область
- Полтавская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Николаевская область
- Сумская область
- Кировоградская область
- Винницкая область
- Житомирская область
- Черкасская область
Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.
Какие причины воздушной тревоги 31 декабря
В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.
Довариваем картофель на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,
– написал глава ОВА.
Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.