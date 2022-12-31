Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".

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Где объявили воздушную тревогу

город Киев и Киевская область

Одесская область

Днепропетровская область

Черниговская область

Харьковская область

Полтавская область

Херсонская область

Запорожская область

Донецкая область

Николаевская область

Сумская область

Кировоградская область

Винницкая область

Житомирская область

Черкасская область

Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

Какие причины воздушной тревоги 31 декабря

В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.

Довариваем картофель на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,

– написал глава ОВА.

Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.