Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".

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Где объявили воздушную тревогу

  • город Киев и Киевская область
  • Одесская область
  • Днепропетровская область
  • Черниговская область
  • Харьковская область
  • Полтавская область
  • Херсонская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Кировоградская область
  • Винницкая область
  • Житомирская область
  • Черкасская область

Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

Какие причины воздушной тревоги 31 декабря

В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.

Довариваем картофель на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,
– написал глава ОВА.

Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.