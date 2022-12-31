За даними глави Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, така ситуація була станом на 13:48 31 грудня. Він попередив про ймовірні пуски ракет.
Зауважте На Київщині та ще у кількох областях повідомляють про роботу ППО
Над Україною ворожі ракети
У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет! Можливі повторні запуски!
– заявив Гамалій.
Він закликав людей перебувати в укриттях. За даними Суспільного, вже орієнтовно о 14 годині 31 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи.
Орієнтовно о 14:16 глава обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив, що у Хмельницькій області є "прильоти". Він пообіцяв розповісти деталі згодом.
У місцевому телеграм-каналі опублікували відео, на якому чутно звуки вибухів.
На Хмельниччині пролунали вибухи: дивіться відео
Дві людини поранені
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що місто Хмельницький російські загарбники атакували ракетами.
Поранено дві людини,
– повідомив заступник Андрія Єрмака.
Масована атака по Україні: коротко
- Орієнтовно о 12:38 31 грудня на всій території України пролунала повітряна тривога. Людей закликали перебувати в укриттях.
- Згодом Віталій Кличко підтвердив, що росіяни атакували столицю України. Мер Києва заявив, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах. Згодом уточнив, що, за попередньою інформацією, в Солом'янському районі одна людина загинула. Ще декілька людей постраждали.
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