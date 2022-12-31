За даними глави Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, така ситуація була станом на 13:48 31 грудня. Він попередив про ймовірні пуски ракет.

Зауважте На Київщині та ще у кількох областях повідомляють про роботу ППО

Над Україною ворожі ракети

У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет! Можливі повторні запуски!

– заявив Гамалій.

Він закликав людей перебувати в укриттях. За даними Суспільного, вже орієнтовно о 14 годині 31 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Орієнтовно о 14:16 глава обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив, що у Хмельницькій області є "прильоти". Він пообіцяв розповісти деталі згодом.

У місцевому телеграм-каналі опублікували відео, на якому чутно звуки вибухів.

На Хмельниччині пролунали вибухи: дивіться відео

Дві людини поранені

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що місто Хмельницький російські загарбники атакували ракетами.

Поранено дві людини,

– повідомив заступник Андрія Єрмака.

Масована атака по Україні: коротко