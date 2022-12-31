Защитникам Украины удалось помешать радостям врага массовым смертям украинцев. Однако и от падения обломков есть повреждения.

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Повреждение инфраструктуры столицы

Так, по предварительной информации, обломки упали в нескольких районах Киева. Речь идет о Голосеевском, Соломянском, Печерском и Днепровском районах.

В результате были повреждены:

хозяйственное сооружение,

автомобиль,

частный жилой дом,

отель "Адлер",

отель "Алфавито",

прилегающие к гостинице здания.

Также обломки ракеты обнаружили прямо на улице в Днепровском районе.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, повреждения разных ступней получили также здания двух школ и детсада в Соломенском районе столицы, и одна школа – в Печерском. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.

Есть жертвы и пострадавшие

По состоянию на 15:43 также известно и о человеческих жертвах. Так, согласно данным КМВА, один человек, к сожалению. погиб. Еще 13 – пострадали.

Раненым оказана медицинская помощь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– отметили в КМВА.

Обратите внимание! Поскольку смертельную опасность несут не только ракеты врага, но и их обломки, всегда следует реагировать на сигналы воздушной тревоги и идти к укрытию.

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