Защитникам Украины удалось помешать радостям врага массовым смертям украинцев. Однако и от падения обломков есть повреждения.

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Повреждение инфраструктуры столицы

Так, по предварительной информации, обломки упали в нескольких районах Киева. Речь идет о Голосеевском, Соломянском, Печерском и Днепровском районах.

В результате были повреждены:

  • хозяйственное сооружение,
  • автомобиль,
  • частный жилой дом,
  • отель "Адлер",
  • отель "Алфавито",
  • прилегающие к гостинице здания.

Также обломки ракеты обнаружили прямо на улице в Днепровском районе.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, повреждения разных ступней получили также здания двух школ и детсада в Соломенском районе столицы, и одна школа – в Печерском. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.

Есть жертвы и пострадавшие

По состоянию на 15:43 также известно и о человеческих жертвах. Так, согласно данным КМВА, один человек, к сожалению. погиб. Еще 13 – пострадали.

Раненым оказана медицинская помощь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
– отметили в КМВА.

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