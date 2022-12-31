Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Людям нужно оставаться в укрытиях.

Важно В Киевской области и еще в нескольких областях сообщают о работе ПВО

10 взрывов в Киеве

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. По предварительной информации, есть погибший и несколько пострадавших женщин. Медики госпитализируют их.

Reuters сообщает, что в столице слышали десять взрывов. В мониторинговых группах пишут о попадании.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Печерском и Голосеевском районах раздались взрывы. Он отметил, что еразрушение, повреждение получил гостиничный объект.

Взрывы в других городах