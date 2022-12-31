Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Людям необхідно залишатись в укриттях.

Важливо На Київщині та ще у кількох областях повідомляють про роботу ППО

10 вибухів у Києві

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Всі служби слідують на місце.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Він зазначив, що єруйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт.

Reuters повідомляє, що в столиці чули 10 вибухів. У моніторингових групах пишуть про влучання. Звуки вибухів чули також у Київській області – це може бути ППО.

Вибухи в інших містах

У Миколаєві також чули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що інформацію уточнюють.

Хмельницький атакували ворожі дрони. Відомо про поранених.



