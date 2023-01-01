Росіяни атакували Україну навіть в новорічну ніч. Президент Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".

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У кількох областях – повітряна тривога

Через чергову загрозу ворожої атаки близько 21:00 в кількох областях на Півдні України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Кіровоградській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області.

Також повітряна тривога досі триває на Нікопольщині, Луганщині та в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!

– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць прильотів. Також не слід розголошувати інформацію про адреси влучань. Пам'ятайте, що це лише допомагає окупантам обстрілювати мирні українські міста.

Є загроза "Шахідів"

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни знову запустили "Шахіди".

Повітря. 21 групи "мопедів",

– зауважив Кім.