Росіяни атакували Україну навіть в новорічну ніч. Президент Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".
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У кількох областях – повітряна тривога
Через чергову загрозу ворожої атаки близько 21:00 в кількох областях на Півдні України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:
- Кіровоградській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області.
Також повітряна тривога досі триває на Нікопольщині, Луганщині та в тимчасово окупованому росіянами Криму.
Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Є загроза "Шахідів"
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни знову запустили "Шахіди".
Повітря. 21 групи "мопедів",
– зауважив Кім.