Росіяни атакували Україну навіть в новорічну ніч. Президент Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".

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У кількох областях – повітряна тривога

Через чергову загрозу ворожої атаки близько 21:00 в кількох областях на Півдні України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

  • Кіровоградській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області.

Також повітряна тривога досі триває на Нікопольщині, Луганщині та в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Є загроза "Шахідів"

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни знову запустили "Шахіди".

Повітря. 21 групи "мопедів",
– зауважив Кім.