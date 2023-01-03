Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, подобных результатов не достигали еще никогда.

Обратите внимание Ночная атака дронов на столицу: спасатели показали фото обломков в Деснянском районе

Воздушные силы уничтожили 100% целей

Как рассказал Игнат, с 11 сентября Силы обороны уничтожили почти полтысячи российских дронов.

За двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито Противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали никогда. Дроны уже приближаются к цифре полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи только сбитых дронов. Чуть меньше и крылатых ракет,

– сказал спикер Воздушных сил.

По словам Игната, если оккупанты будут бомбить такими темпами, то новую партию в 250 дронов захватчики уже использовали. Он подчеркнул, что Россия может подвезти следующую партию иранских беспилотников. Поэтому Украина готовится к новым массированным атакам.

Последняя атака дронами: что известно