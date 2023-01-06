Чи продовжать росіяни атаки іранськими безпілотниками залежить від того, яку їх кількість вони мають. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Також на це впливає подальше постачання і виробництво дронів.

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На його думку, продовження атак безпілотниками пов'язано з тим, яку їх кількість Іран має поставити Росії.

Якщо є вірними оцінки, що оголосили ЗМІ, за контрактом Іран має поставити Росії 1700 дронів. Якщо їх витрачати такими темпами, як зараз, то їх вистачить ще на пару місяців,

– вважає експерт.

Він зауважив, що далі все буде залежати від подальшого виробництва безпілотників.

Росія може розгорнути власне виробництво дронів

"Іран, скоріше за все, передає дрони Росії не з тих запасів, які має, а виробляє їх. Він передає партіями по 100 – 300 штук за один раз. Саме тому в певний час відбувались перерви в атаках – одна партія закінчилася, а наступна ще не надійшла чи не була своєчасно передана", – пояснив він.

Гендельман зазначив, що є інформація про те, що Іран допоможе розгорнути виробництво дронів в Росії з іранських комплектуючих.

"Якщо росіяни матимуть бажання, то зможуть продовжувати такими темпами атакувати Україну ще довго", – підкреслив він.

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Військовий експерт зазначив, що ефективність атак безпілотниками порівняно з початком цієї військової кампанії помітно знизилась. Українські військові напрацювали способи протидії їм, зокрема мобільними групами, великокаліберними кулеметами, прожекторами. Також збивають їх за допомогою ЗРК та винищувальної авіації.

Тому відсоток перехоплення дронів дуже високий. Іноді, як ми бачимо з офіційних джерел, до ста відсотків,

– наголосив він.

Проте Давид Гендельман зауважив, що ворог може продовжувати обстріли, навіть маючи таку кількість дронів. Тим більш, враховуючи, що Іран може допомогти Росії у їх виробництві.

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