Внаслідок аналізу виявили деталі, виготовлені щонайменше 13 компаніями, які розташовані в США. Це доводить, що Іран, попри санкції, знаходить можливість купувати комерційно доступні технології.

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З чого Іран складає свої безпілотники

З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 – були виготовлені 13-ма різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї,

– мовиться в повідомленні.

Це демонструє той факт, що іранські компанії, які перебувають під санкціями, найімовірніше, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки.

Адже компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, яка перебуває під санкціями США з 2008 року однаково зуміла створити збитий в Україні безпілотник.

За даними видання, Україна ще наприкінці 2022 року передала США дані про американські компоненти в іранських дронах.

Що відомо про компанії, чиї деталі були в іранському дроні

За даними української розвідки, майже 20 деталей, які були в іранському безпілотнику, виготовила компанія Texas Instruments. Мовиться про:

мікроконтролери;

стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів;

GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS;

мікропроцесор виробництва NXP USA Inc;

компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.

Також виявили компоненти, які виготовила:

компанія International Rectifier, що належить німецькій фірмі Infineon;

швейцарська U-Blox.

Видання пояснило, що відправило запити всім компаніям, які назвала наша розвідка. У відповідь вони запевнили, що:

засуджують несанкціоноване використання їхньої продукції;

боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхніх напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою;

вони працюють над її вирішенням.

Варто зауважити, що в Texas Instruments заявили, що не продають деталі в Іран, Росію чи Білорусь, дотримуються закону та співпрацюють з правоохоронцями, якщо це необхідно.

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