Внаслідок аналізу виявили деталі, виготовлені щонайменше 13 компаніями, які розташовані в США. Це доводить, що Іран, попри санкції, знаходить можливість купувати комерційно доступні технології.
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З чого Іран складає свої безпілотники
З-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 – були виготовлені 13-ма різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї,
– мовиться в повідомленні.
Це демонструє той факт, що іранські компанії, які перебувають під санкціями, найімовірніше, успішно працюють в обхід зусиль, спрямованих на припинення постачання їм критично важливих компонентів і електроніки.
Адже компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, яка перебуває під санкціями США з 2008 року однаково зуміла створити збитий в Україні безпілотник.
За даними видання, Україна ще наприкінці 2022 року передала США дані про американські компоненти в іранських дронах.
Що відомо про компанії, чиї деталі були в іранському дроні
За даними української розвідки, майже 20 деталей, які були в іранському безпілотнику, виготовила компанія Texas Instruments. Мовиться про:
- мікроконтролери;
- стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів;
- GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS;
- мікропроцесор виробництва NXP USA Inc;
- компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.
Також виявили компоненти, які виготовила:
- компанія International Rectifier, що належить німецькій фірмі Infineon;
- швейцарська U-Blox.
Видання пояснило, що відправило запити всім компаніям, які назвала наша розвідка. У відповідь вони запевнили, що:
- засуджують несанкціоноване використання їхньої продукції;
- боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхніх напівпровідників та іншої мікроелектроніки є загальногалузевою проблемою;
- вони працюють над її вирішенням.
Варто зауважити, що в Texas Instruments заявили, що не продають деталі в Іран, Росію чи Білорусь, дотримуються закону та співпрацюють з правоохоронцями, якщо це необхідно.
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Використання Росією іранських дронів: коротко
- Росія таємно купує в Ірану безпілотники, щоб атакувати ними Україну. Адже це зброя, яку Кремль ще може купувати та застосовувати проти нашої держави.
- Буквально 19 грудня Володимир Зеленський заявив, що Москва отримала від Тегерану нову партію "Шахідів". За словами президента, мовилось про 250 штук.
- Ба більше, ще у листопаді 2022 року видання The Washington Post заявило, що Кремль та Іран таємно уклали угоду щодо виробництва дронів.
- Вже у січні 2023 року в Держдепі США заявили, що вони разом з Ізраїлем обговорюють, як завадити Ірану постачати "Шахіди" Кремлю.