Відповідну інформацію повідомило видання, посилаючись на дані американської та інших розвідок. Про це стало відомо 19 листопада.

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Що передбачає таємна угода

Згідно з новими розвідувальними даними, отриманими США та іншими західними службами безпеки, після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників на території Росії,

– мовиться в повідомленні.