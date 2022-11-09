Секретар радбезу держави-агресора Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Аналітики ISW припускають, що, ймовірно, Патрушев приїхав, аби обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

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Патрушев прибув до Ірану, аби обговорити купівлю балістичних ракет

Іранське державне видання Nour News Agency повідомило, що секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані запросив Патрушева та зазначив, що він також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками. Зокрема, – для обговорення співробітництва між державами. Ймовірно, потенційного продажу Росії іранських балістичних ракет.

В американському інституті вивчення війни припустили, що РНБО, швидше за все, оголосила про приїзд Патрушева до Ірану, аби показати поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном для міжнародної аудиторії. Окрім того, непрямо підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою в Україні.

Кремль продовжує намагатися таємно придбати боєприпаси для використання в Україні, щоб пом'якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження Росією внутрішніх запасів боєприпасів,

– підкреслили аналітики.

Зверніть увагу! Британське видання Sky News 8 листопада повідомило, що 20 серпня Кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва. Окрім того, протитанкові ракетт Javelin зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136 для використання в Україні. Український центр опору повідомив , що Тегеран продовжує постачати Москві безпілотники.

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Кремль затвердив шляхи поставок іранських ракет: що відомо

Напередодні, 7 листопада, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат підкреслив, що Росія домовилася не лише про 2 400 безпілотників, а й про балістичні ракети.

В українській розвідці повідомили, що окупанти вже затвердили шляхи поставок балістичних ракет з Ірану. У ГУР зазначили, що це будуть снаряди з дальністю 300 – 700 кілометрів.

Ігнат розповів, що, на жаль, наразі з балістикою в України немає ефективних засобів боротьби, окрім їх фізичного знищення ще на стадії запуску. "І вище військове керівництво, і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи щодо протидії цим новим загрозам", – підкреслив речник Повітряних сил.

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