Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу повідомив, що Росія домовилася не лише про 2400 безпілотників з Ірану, а й про балістичні ракети.

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Про балістичні ракети теж з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Як само вони будуть доставлені в Росію, вже не важливо. Ми бачимо, що є повітряне сполучення регулярне Москви з Тегераном, так само Каспійське море…",

– сказав Юрій Ігнат.

Скільки ракет може передати Іран

Водночас речник не уточнив, скільки цих балістичних ракет Іран може поставити Росії, він переадресував це питання ГУР: "Ймовірно, не потрібно оприлюднювати зараз цю інформацію, вона в певних кабінетах є".

Є сам факт, що вони будуть, що це ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів. Це нова загроза, так само як і дрони-камікадзе. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, звідки їх запускають,

– зазначив Ігнат.

Та пояснив, що з балістикою в України немає ефективних засобів боротьби, крім їх фізичного знищення ще на стадії запуску.

І вище військове керівництво, і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи щодо протидії цим новим загрозам, – додав Ігнат .

Україна немає захисту проти балістичних ракет

The Economist із посиланням на заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького теж повідомив, що "відповідні домовленості між Росією та Іраном вже досягнуті".

І Скібіцький, і Ігнат констатують, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети або безпілотники, або від аналогічних російських ракет "Іскандер".

За словами Скібіцького, у жовтні росіяни запустили 25 "Іскандерів" – Україна змогла перехопити лише 3. Так само беззахисною є Україна і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 "Іскандерів". Інші джерела називають кількість "Кинжалів" близько 40. Однак, поповнивши свої запаси іранськими постачаннями, Росія може подвоїти свої атаки.

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Зверніть увагу! Видання з посиланням на офіційні джерела в Києві наголосило, що Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, у приклад наводить американську систему "Patriot".

Зазначають, що українська влада також сподівається отримати ракети більшої дальності, зокрема, "ATACMS", які вони планують застосовувати, щоб атакувати командні центри росіян за сотні кілометрів у тилу ворога.

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