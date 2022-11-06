Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Глава держави підкреслив, що Україна готується відповідати на ворожі атаки.

Зверніть увагу Зеленський звернувся до українців на 256 день війни

Для атак Росія може використати іранські ракети

Володимир Зеленський заявив, що для того, аби повторити свій масований ракетний терор, Росії знадобилися іранські ракети. Однак без відповіді дії ворога не залишаться.

Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Передусім енергетичній. Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати,

– заявив Зеленський.

Окремо президент відзначив, що зараз все частіше з'являються повідомлення про те, що у Чорному морі немає носіїв крилатих ракет "Калібр". Глава держави назвав це результатом роботи Збройних Сил України. Володимир Зеленський наголосив, що чим менше кораблів чорноморського флоту, тим безпечніше у Чорному морі.\

"Обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі. Я впевнений в цьому", – підкреслив президент.