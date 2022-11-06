Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что Украина готовится отвечать на вражеские атаки.

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Для атак Россия может использовать иранские ракеты

Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы повторить свой массированный ракетный террор, России понадобились иранские ракеты. Однако без ответа действия врага не останутся.

Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать,

– заявил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что сейчас все чаще появляются сообщения о том, что в Черном море нет носителей крылатых ракет "Калибр". Глава государства назвал это результатом работы Вооруженных сил Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что чем меньше кораблей черноморского флота, тем безопаснее в Черном море.

"Обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом", – подчеркнул президент.