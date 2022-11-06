Президент рассказал, что сегодня общался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этот разговор был очень продуктивным.

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Зеленский анонсировал усиление давления на Иран

Глава государства отметил, что во время рабочего разговора с президентом Еврокомиссии она подтвердила предоставление макрофинансовой поддержки для Украины – до конца этого года и в следующем. Объем и детали этой программы представят уже на начинающейся неделе.

Говорили также о помощи в обновлении нашей энергетики, энергетической инфраструктуры. Я благодарю и за полную поддержку наших усилий для сохранения экспортной зерновой инициативы,

– добавил Зеленский.

Также Зеленский и фон дер Ляйен обсудили ужесточение давления на иранский режим. Ведь его соучастие в российском терроре должно быть наказано. Этот вопрос будет вынесен не только на уровень традиционных партнеров Украины.

"Весь мир будет знать, что иранский режим помогает России продлевать эту войну, а следовательно, и продлить действие тех угроз для мира, которые спровоцированы именно российской войной. Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру", – подчеркнул президент.

По его словам, если бы не иранские поставки России оружия, мир был бы ближе:

к полному разрешению продовольственного кризиса,

к решению кризиса стоимости жизни,

к стабилизации на энергорынке,

к надежному обезопасению от радиационного шантажа, который Россия не оставляет.

"Поэтому абсолютно каждый, кто помогает России продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны", – считает глава государства.

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Президент предупредил о возможных массированных атаках

Зеленский рассказал, что 6 ноября оккупанты снова применяли иранские ударные дроны.

Есть сбития. Но, к сожалению, есть и попадание. Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты,

– отметил президент.

Он добавил, что Украина готовится отвечать.

"Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники", – заявил глава государства.

По его словам, чем меньше российского черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. Зеленский уверен, что обязательно придет такой день, когда ВСУ смогут отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе.

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