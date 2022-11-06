Путин заявил, что бомбардировки, спровоцировавшие капитуляцию Японии и конец Второй мировой войны, продемонстрировали, что "не нужно атаковать крупные города, чтобы победить".

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Слова Путина встревожили Макрона

В ходе беседы с Макроном Путин вспомнил, что США 6 и 9 августа 1945 года взорвали 2 атомные бомбы над японскими городами Хиросима и Нагасаки. В результате погибли от 129 тысяч до 226 тысяч человек, большинство из которых были гражданскими. Уже 15 августа Япония объявила о капитуляции.

Макрон был явно встревожен. Это прозвучало как серьезный намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на Востоке Украины, оставив Киев невредимым. Кажется, это была суть его замечаний,

– сообщил один из дипломатических источников.

По информации источника во французском правительстве, Макрон и Путин несомненно обсуждали риск использования ядерного оружия.

"Путин хочет донести сообщение о том, что на столе есть все варианты в соответствии с российской доктриной ядерного оружия", – говорится в сообщении.

Макрон 12 октября заявил, что Франция, по всей видимости, не будет использовать ядерное оружие в ответ на ядерный удар России по Украине.

"Франция имеет ядерную доктрину, которая базируется на жизненно важных интересах страны и которые четко определены. Ее не применяли бы, если бы в Украине или регионе была баллистическая ядерная атака", – отметил президент Франции.

Последний обнародованный телефонный звонок Макрона к Путину состоялся 11 сентября. Тогда лидер Франции "требовал прекращения огня в Украине и возобновления суверенитета и территориальной целостности".

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Лиз Трасс также была встревожена, что Путин применит ядерное оружие

По информации британских СМИ, бывший премьер Великобритании Лиз Трасс в последние дни в должности была обеспокоена, что Кремль таки применит ядерное оружие, ведь в результате пострадали бы и другие государства.

Кроме того, россияне могли получить доступ к телефонным разговорам Трасс. О риске применения ядерного оружия его предупредила британская разведка. В частности это могло произойти после подрыва Крымского моста.

Кремль вроде бы планировал взорвать ядерное оружие в воздухе над Черным морем. Это якобы не спровоцировало бы полномасштабную ядерную войну, но показало бы, что Путин не боится Запада.

Трасс беспокоилась, что радиация может попасть в Великобританию. Поэтому она постоянно отслеживала прогноз погоды и направление ветра, чтобы успеть запустить план защиты и выживания.

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