По информации британских СМИ, из-за этого в последние дни премьерства была обеспокоена Лиз Трасс. Россияне также могли получить доступ к ее телефонным разговорам.

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О ядерном оружии предупреждала разведка. В частности был риск атаки после подрыва Крымского моста.

Справка. Лиз Трасс была премьером Великобритании и возглавляла Консервативную партию с 6 сентября по 25 октября 2022 года.

Как действовала Трасс

Бывший премьер получила информацию, что Кремль может подорвать оружие в воздухе над Черным морем. Это должно было якобы не спровоцировать полномасштабную ядерную войну, но показать, что Владимир Путин не боится Запада.

Трасс беспокоилась, что радиация может попасть в Великобританию. Она постоянно отслеживала прогноз погоды, направление ветра, чтобы успеть запустить план защиты и выживания.

Премьерство Лиз Трасс: последние новости