По информации британских СМИ, из-за этого в последние дни премьерства была обеспокоена Лиз Трасс. Россияне также могли получить доступ к ее телефонным разговорам.
К теме "Шпионы Путина" взломали телефон Лиз Трасс, где были секретные детали переговоров союзников, – СМИ
О ядерном оружии предупреждала разведка. В частности был риск атаки после подрыва Крымского моста.
Как действовала Трасс
Бывший премьер получила информацию, что Кремль может подорвать оружие в воздухе над Черным морем. Это должно было якобы не спровоцировать полномасштабную ядерную войну, но показать, что Владимир Путин не боится Запада.
Трасс беспокоилась, что радиация может попасть в Великобританию. Она постоянно отслеживала прогноз погоды, направление ветра, чтобы успеть запустить план защиты и выживания.
Премьерство Лиз Трасс: последние новости
- Трасс 25 октября ушла с должности премьер-министра Великобритании. В прощальной речи она заявила, что Великобритания должна продолжать поддерживать Украину.
- Экс-премьер могла покинуть пост из- за финансового кризиса в стране.
- После Трасс должность занял бывший министр финансов Риши Сунак. Летом он проиграл на выборах премьер-министра.