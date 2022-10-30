За інформацією британських ЗМІ, через це в останні дні прем'єрства була занепокоєна Ліз Трасс. Росіяни також могли отримати доступ до її телефонних розмов.
До теми "Шпигуни Путіна" зламали телефон Ліз Трасс, де були секретні деталі перемовин союзників, – ЗМІ
Про ядерну зброю попереджала розвідка. Зокрема, був ризик атаки після підриву Кримського мосту.
Як діяла Трасс
Колишня прем'єрка отримала інформацію, що Кремль може підірвати зброю в повітрі над Чорним морем. Це мало нібито не спровокувати повномасштабну ядерну війну, але показати, що Владімір Путін не боїться Заходу.
Трасс переймалася, що радіація може потрапити до Великої Британії. Вона постійно відстежувала прогноз погоди, напрямок вітру, щоб встигнути запустити план захисту та виживання.
Прем'єрство Ліз Трасс: останні новини
- Трасс 25 жовтня пішла з посади прем'єр-міністерки Великої Британії. У прощальній промові вона заявила, що Велика Британія повинна продовжувати підтримувати Україну.
- Експрем'єрка могла залишити посаду через фінансову кризу в країні.
- Після Трасс посаду обійняв колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Влітку він програв на виборах прем'єр-міністра.