Політолог Андрій Вігірінський наголосив, що Трасс пішла у відставку саме через численні проблеми у Великій Британії. Їх фахівець детально пояснив в ефірі 24 каналу.

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Джонсон залишив по собі багато проблем

За його словами, економічні проблеми у Великій Британії почались не через велику війну, яку Росія розпочала проти України. Це наслідки того процесу, який розпочала консервативна партія. Вони пов'язані із Brexit – виходом країни з Європейського Союзу.

Як наслідок цього – змінились фінансові ринки та економічні умови. Натомість це породило ще й соціально-економічні проблеми.

Насправді проблематики, яку Борис Джонсон залишив для Ліз Трасс, було настільки багато, що розв'язати ці проблеми не здатен був би жоден прем'єр у короткостроковій перспективі,

– пояснив Вігірінський.

Тоді як ті кроки, які вжила Трасс – зниження податкової системи та замороження тарифів на житлово-комунальні послуги – викликають дуже багато питань. Відтак економічні проблеми загострились, підсумував політолог.

Ліз Трасс пішла з посади прем'єрки Великої Британії

У Великій Британії 5 вересня оголосили нову прем'єр-міністерку. Нею стала Ліз Трасс.

Наступного дня Борис Джонсон передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Він залишив резиденцію глави уряду.

20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Вона залишила своє крісло вже на другий місяць свого прем'єрства.

Як це вплине на підтримку України

Після відставки на Велику Британію знову чекають зміни, однак для України це не несе радикальних ризиків. Про це 24 каналу розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він пояснив, що після відставки Ліз Трасс українська тема справді може на певний час втратити популярність через внутрішні кризи та проблеми перевиборів у Великій Британії. Також є ризики, що у когось з британських політиків випливуть не найприємніші історії щодо російського капіталу чи зв'язків із Росією.

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