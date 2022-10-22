Политолог Андрей Вигиринский подчеркнул, что Трасс ушла в отставку именно из-за многочисленных проблем в Великобритании. Их специалист подробно объяснил в эфире 24 канала.

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Джонсон оставил после себя много проблем

По его словам, экономические проблемы в Великобритании начались не из-за большой войны, которую Россия начала против Украины. Это последствия процесса, который начала консервативная партия. Они повязаны с Brexit – выходом страны из Европейского Союза.

В результате этого – изменились финансовые рынки и экономические условия. Это породило еще и социально-экономические проблемы.

На самом деле проблематики, которую Борис Джонсон оставил для Лиз Трасс, было настолько много, что решить эти проблемы не был бы способен ни один премьер в краткосрочной перспективе.

– объяснил Вигиринский.

Тогда как те шаги, которые предприняла Трасс – снижение налоговой системы и замораживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги – вызывают очень много вопросов. Поэтому экономические проблемы обострились, подытожил политолог.

Лиз Трасс ушла с должности премьера Великобритании

В Великобритании 5 сентября объявили нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.

На следующий день Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он покинул резиденцию главы правительства.

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку. Она покинула свое кресло уже на второй месяц своего премьерства.

Как это повлияет на поддержку Украины

После отставки Великобританию снова ждут изменения, однако для Украины это не несет радикальных рисков. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он объяснил, что после отставки Лиз Трасс украинская тема действительно может на время потерять популярность из-за внутренних кризисов и проблем перевыборов в Великобритании. Также есть риски, что у кого-то из британских политиков выплывут не самые приятные истории российского капитала или связей с Россией.

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