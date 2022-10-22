Политолог Андрей Вигиринский подчеркнул, что Трасс ушла в отставку именно из-за многочисленных проблем в Великобритании. Их специалист подробно объяснил в эфире 24 канала.

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Джонсон оставил после себя много проблем

По его словам, экономические проблемы в Великобритании начались не из-за большой войны, которую Россия начала против Украины. Это последствия процесса, который начала консервативная партия. Они повязаны с Brexit – выходом страны из Европейского Союза.

В результате этого – изменились финансовые рынки и экономические условия. Это породило еще и социально-экономические проблемы.

На самом деле проблематики, которую Борис Джонсон оставил для Лиз Трасс, было настолько много, что решить эти проблемы не был бы способен ни один премьер в краткосрочной перспективе.
– объяснил Вигиринский.

Тогда как те шаги, которые предприняла Трасс – снижение налоговой системы и замораживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги – вызывают очень много вопросов. Поэтому экономические проблемы обострились, подытожил политолог.

Лиз Трасс ушла с должности премьера Великобритании

Как это повлияет на поддержку Украины

  • После отставки Великобританию снова ждут изменения, однако для Украины это не несет радикальных рисков. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
  • Он объяснил, что после отставки Лиз Трасс украинская тема действительно может на время потерять популярность из-за внутренних кризисов и проблем перевыборов в Великобритании. Также есть риски, что у кого-то из британских политиков выплывут не самые приятные истории российского капитала или связей с Россией.

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