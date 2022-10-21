Такое мнение 24 канала высказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, почему Лиз Трасс ушла в отставку и стоит ли украинцам волноваться.

Лиз Трасс ушла в отставку: могут ли вернуть Джонсона и как это повлияет на помощь Украине

Фаворит на кресло премьера – Риши Сунак

Божко рассказал, что фаворитом на кресло премьера является Риши Сунак. Британские букмекеры ставят на него. Что касается Бориса Джонсона – то, что он уже был премьером одновременно и помогает, и мешает ему. С одной стороны, он как бы опытный политик, а с другой – под давлением публичного скандала он уже вынужден был уйти в отставку. Его возвращение в должность может принести электоральные проблемы Консервативной партии.

И отставка Трасс, и в большей степени отставка Джонсона – это были реакции Консервативной партии на те негативные электоральные тренды, которые сейчас наблюдаются в Британии. Ключевые оппоненты консерваторов – лейбористы – имеют от 50% до 55% поддержки в Британии. Это высокая цифра. В то время как поддержка Консервативной партии снизилась до 19% - 20%,

– отметил глава Центра политических студий "Доктрина".

Правое крыло консерваторов потеряло поддержку

Он продолжил, что более 50% британцев негативно относятся к Брекзиту и являются сторонниками возвращения в Евросоюз. Поэтому и Трасс, и Джонсон, и вообще все правое антиевропейское крыло Консервативной партии потеряли поддержку, из-за кризисных явлений, которыми сопровождалось проведение Брекзита, а также наложившиеся во времени социально-экономические реалии, связанные с ковыдом и тому подобное.

"Я думаю, что на следующих выборах могут выиграть лейбористы с такой динамикой, с такими цифрами. Однако консерваторы еще сразятся за то, чтобы формировать то правительство, которое есть сейчас. Сейчас консерваторы однозначно не выступают за парламентские выборы в ближайшее время, потому что это им крайне невыгодно", — подчеркнул Божко.

Божко назвал фаворита на пост премьера Великобритании: смотрите видео

Политика фаворита

Глава Центра политических студий "Доктрина" добавил, если Сунак станет премьером, то стратегических изменений для Украины не будет. Объективно говоря, на отставки Джонсона и Трасса влияли внутренние проблемы. Позицию Британию по отношению к Украине никто не собирается подвергать жесткой ревизии. Она продиктована не только персональными предпочтениями Трасса и Джонсона. Это общепартийная позиция.

Она консенсусна и для министерства иностранных дел Великобритании, которое возглавляют консерваторы, и для британских силовиков, и для британских спецслужб. Наибольшей проблемой, сопровождающей отставки политических деятелей крупных стран Запада, в большинстве случаев является внутриполитическая, которая затем накладывает свой отпечаток на электоральную поддержку,

– подчеркнул он.

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