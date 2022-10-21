Поддержкой Украины занимаются не только политики

Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он объяснил, что после отставки Лиз Трасс украинская тема действительно может на время потерять популярность из-за внутренних кризисов и проблем перевыборов в Великобритании. Также есть риски, что у кого-то британских политиков выплывут не самые приятные истории по поводу российского капитала или связей с Россией.

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Но волноваться не следует прежде всего потому, что сотрудничество Украины и Великобритании заложено в стратегических документах – Стратегии национальной безопасности и геополитической концепции "Глобальная Британия".

"Наше сотрудничество является вопросом национальных интересов Соединенного Королевства. Его в первую очередь заботятся государственные служащие, те самые британские чиновники, которым очень безразлично то, что происходит в политической сфере", — подчеркнул Краев.

Он добавил, что эти люди исповедуют интересы Соединенного Королевства, работают на своих должностях десятки лет и не дадут политической структуре разрушить эти интересы.

"Очень давно в Британии циркулирует шутка, что вопросы выборов и демократии очень важны для Британии, пока они не противоречат национальным интересам", – подчеркнул эксперт.

Поэтому на самом деле каких-либо глобальных апокалиптического масштаба угроз ни для нашего сотрудничества, ни для британской поддержки я пока не вижу,

– подытожил Краев.

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