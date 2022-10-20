Об этом свидетельствуют данные опроса членов Консервативной партии. Его провела британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитики данных YouGov до объявления отставки Трасс.

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Джонсон возглавил список кандидатов на должность премьера Великобритании

Результаты опроса членов Консервативной партии показали, что каждый третий член хочет, чтобы на должность премьер-министра Великобритании вернулся Борис Джонсон. Он возглавил рейтинг фаворитов с результатом 32%.

На втором месте оказался бывший канцлер и соперник Лиз Трасс Риши Сунак. Его результат составляет 23%.

Тройку лидеров замыкает министр обороны Бен Уоллес. 10% членов Консервативной партии видят его в должности премьера.



Джонсон – фаворит на должность премьера / Данные YouGov

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У букмекеров другой фаворит

По информации Sky News, букмекеры уже определяют шансы потенциальных кандидатов на должность главы правительства Британии. Примечательно, что они не совпадают с результатами опроса членов Консервативной партии, ответственных за избрание премьера. В частности:

Риши Сунак является фаворитом – 11 к 10;

Пенни Мордаунт – 7 к 2;

Бен Уоллес – 8 к 1;

Джереми Хант – 9 к 1;

Борис Джонсон – 13 к 1;

Тереза ​​Мэй – 16 к 1;

Майкл Гоув – 31 к 1;

Грант Шеппс – 35 к 1;

Суэлла Браверман – 55 к 1

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Может ли Джонсон снова возглавить правительство

Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс отметил, что одним из имен следующего премьера Великобритании, которое обсуждали депутаты, было имя Бориса Джонсона.

Это имя, которое я слышу, принадлежит человеку, который мог бы преодолеть раскол через глубину внутренней борьбы между разными лагерями,

– добавил Коутс.

В опросе Sky News, который провели неделю назад, экс-главу британского правительства "абсолютно разбомбили" бывшие избиратели консерваторов, что сделало ему "большой вызов" для общественности. Вместе с тем, по словам Коутса, некоторые депутаты считают, что именно он может стать новым премьером.

Обратите внимание! Накануне в СМИ появилась информация, что члены Консервативной партии недовольны работой Трасс, в первую очередь – бюджетом. Потому политики решили добиться отставки премьера.

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