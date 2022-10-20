Трасс объявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии, но остается премьером Британии, пока не изберут ее преемника. Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности.
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Трасс сообщила королю о своем решении
Лиз Трасс заступила на свой пост 6 сентября 2022 года, заменив Бориса Джонсона.
Я не могу реализовать мандат, который мне доверили. Я сообщила королю о намерениях подать в отставку,
– сказала Трасс.
Во время своей речи Трасс отметила, что возглавила правительство Британии "во времена большой экономической и мировой нестабильности". Кроме того, она вспомнила о войне России против Украины.
"Как обычные британцы, так и предприятия думали, как заплатить счета. Незаконная война Путина в Украине угрожает безопасности всей Европы. И в нашей стране довольно долго наблюдался медленный экономический рост. Меня выбрала Консервативная партия, чтобы это изменить. И мы имели определенные успехи", – сказала она.
По словам Трасс, выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра состоятся уже на следующей неделе.
Отставки Трасс хотели консерваторы
- Накануне в СМИ появилась информация, что члены консервативной партии в Великобритании недовольны работой Трасс. Прежде всего они недовольны бюджетом.
- Следовательно, политики решили добиться отставки премьера. Кроме того, в Британии начали искать механизм, чтобы вытеснить Трасс.
- Трасс на посту премьера отказалась от резкого снижения налогов в стране и такой подход некоторые экономисты считают довольно спорным. Журналист из Великобритании Андрей Остальский заявлял, что британцы ожидают от Лиз Трасс действий профессионального кризисного менеджера.
- Следует отметить, что Британия второй раз за последние месяцы остается без премьера. 6 сентября королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Трасс премьером. 8 сентября королева умерла.
- На посту премьера Трасс успела несколько раз поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Предыдущий разговор состоялся 10 октября, когда Россия массово атаковала Украину. Тогда Зеленский и Трасс обсудили усиление Украины.
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