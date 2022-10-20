Трасс объявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии, но остается премьером Британии, пока не изберут ее преемника. Трасс объявила о намерениях подать в отставку после 6 недель пребывания в должности.

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Трасс сообщила королю о своем решении

Лиз Трасс заступила на свой пост 6 сентября 2022 года, заменив Бориса Джонсона.

Я не могу реализовать мандат, который мне доверили. Я сообщила королю о намерениях подать в отставку,

– сказала Трасс.

Во время своей речи Трасс отметила, что возглавила правительство Британии "во времена большой экономической и мировой нестабильности". Кроме того, она вспомнила о войне России против Украины.

"Как обычные британцы, так и предприятия думали, как заплатить счета. Незаконная война Путина в Украине угрожает безопасности всей Европы. И в нашей стране довольно долго наблюдался медленный экономический рост. Меня выбрала Консервативная партия, чтобы это изменить. И мы имели определенные успехи", – сказала она.

По словам Трасс, выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра состоятся уже на следующей неделе.

Важно. Объявление об отставке прозвучало на 45 день пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра.

Отставки Трасс хотели консерваторы

Накануне в СМИ появилась информация, что члены консервативной партии в Великобритании недовольны работой Трасс. Прежде всего они недовольны бюджетом.

Следовательно, политики решили добиться отставки премьера. Кроме того, в Британии начали искать механизм, чтобы вытеснить Трасс.

Трасс на посту премьера отказалась от резкого снижения налогов в стране и такой подход некоторые экономисты считают довольно спорным. Журналист из Великобритании Андрей Остальский заявлял, что британцы ожидают от Лиз Трасс действий профессионального кризисного менеджера.

Следует отметить, что Британия второй раз за последние месяцы остается без премьера. 6 сентября королева Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Трасс премьером. 8 сентября королева умерла.

На посту премьера Трасс успела несколько раз поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Предыдущий разговор состоялся 10 октября, когда Россия массово атаковала Украину. Тогда Зеленский и Трасс обсудили усиление Украины.

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