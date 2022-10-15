Именно поэтому политики постараются достичь отставки нового премьера. Об этом 15 октября написали СМИ, ссылаясь на слова ветерана-депутата от Тори.

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Консерваторы хотят отставки Лиз Трасс

Я никогда не видел, чтобы атмосфера была такой лихорадочной, как сейчас,

– сказал депутат от Тори, который поддерживал Трасс на выборах.

По его словам, из-за неудавшегося запланированного бюджета сторонники правой партии Тори начали посылать друг другу разъяренные сообщения в вацап, где жаловались на работу премьер-министра Великобритании.

Кроме того, Тори начали активно искать механизмы, чтобы вытеснить Трасс. Однако инсайдеры сообщили, что премьера спасает только то, что нет достойного преемника для нее. Кроме того, по данным издания:

есть слухи, что некоторые из бывших соперников Трасс начали проверять уровень своей поддержки на случай, если они решат бросить ей вызов;

якобы слабость премьера была подчеркнута назначением Джереми Ханта на должность министра финансов. А он раньше поддерживал ее конкурента Риши Сунака;

самые ожесточенные критики Трасс уверены, что якобы отставка премьера является вопросом национальных, а не политических интересов. Потому что говорится об угрозе для экономики;

более того, мятежники убеждены, что премьеру не удастся вернуть доверие рынков.

Механизмы, которые хотят применить Тори, чтобы устранить Трасс

Некоторые из Тори хотят объединить усилия Пенни Мордонт и Риши Сунака, чтобы заменить Трасс в должности премьер-министра.

"Риши и Пенни набрали более двух третей голосов членов парламентской партии на окончательном голосовании. У вас уже есть критическая масса, которая поддерживает их", – сказал один из политиков.

По данным издания, об отставке Трасс проще говорить, чем это сделать. Ведь:

один из механизмов – это изменение партийных правил, поскольку премьер имеет иммунитет, действующий в течение года с начала премьерства;

в частности, политики обсуждают получение согласия большинства депутатов от Тори на назначение нового премьера большинством голосов в парламенте;

однако это вовлекает короля в конституционный спор с партиями от оппозиции, которые потребуют проведения выборов, если Трасс не сформирует парламентское большинство.

"Дикие разговоры о замене ее как кандидата от единства на этом конкретном этапе не приведут к чему-то хорошему. Коллегам, занимающимся подобными вещами, стоило бы задуматься над тем, какое впечатление они производят на собственные объединения. Консервативной партии не нравится то, что она воспринимает как нелояльность", – заявил один из депутатов.

Что этому предшествовало

Стоит напомнить, что буквально 6 сентября королева Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс премьером. А уже 8 сентября королева скончалась.

Известно, что Лиз Трасс в должности премьера отказаться от резкого снижения налогов в стране и такой подход некоторые экономисты считают достаточно спорным. В частности, премьер пообещала:

400 фунтов на семью для компенсации энергетических затрат;

снизить более низкую ставку налога с 20% до 19%, но это очень мало;

вместо богатеев, получающих более 150 тысяч фунтов в год, она обещала значительно большее снижение;

отмена ограничений на премии для банкиров, введенных после кризиса 2008 года.

"Поэтому у рядового британца сложилось четкое впечатление: правительство помогает самым богатым в самый трудный момент для бедных. А бедным почти ничего не дает, какие-то жалкие кроны. Это впечатление, конечно, убийственно", – сказал журналист из Великобритании.

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