Саме тому політики намагатимуться досягти відставки нової прем'єрки. Про це 15 жовтня написали ЗМІ, посилаючись на слова ветерана-депутата від торі.

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Консерватори хочуть відставки Ліз Трасс

Я ніколи не бачив, щоб атмосфера була такою гарячковою, як зараз,

– сказав депутат від торі, який підтримував Трасс на виборах.

За його словами, через невдалий запланований бюджет прихильники правої партії торі почали надсилати одне одному розлючені повідомлення в вацап, де скаржились на роботу прем'єр-міністерки Великої Британії.

Окрім того, торі почали активно шукати механізми, щоб витіснити Трасс. Проте інсайдери повідомили, що прем'єра рятує тільки те, що немає гідного наступника для неї. Окрім того, за даними видання:

є чутки, що деякі з колишніх суперників Трасс почали перевіряти рівень своєї підтримки на випадок, якщо вони вирішать кинути їй виклик;

нібито слабкість прем'єра була підкреслена призначенням Джеремі Ханта на посаду міністра фінансів. А він раніше підтримував її конкурента Ріші Сунака;

найзапекліші критики Трасс впевнені, що нібито відставка прем'єра є питанням національних, а не політичних інтересів. Тому що мовиться про загрозу для економіки;

ба більше, бунтівники-торі переконані, що прем'єру не вдасться повернути довіру ринків.

Механізми, які хочуть застосувати торі, щоб усунути Трасс

Деякі торі хочуть об'єднати зусилля Пенні Мордонт і Ріші Сунака, щоб замінити Трасс на посаді прем'єр-міністра.

"Ріші та Пенні набрали більше двох третин голосів членів парламентської партії на остаточному голосуванні. У вас вже є критична маса, яка підтримує їх", – сказав виданню один з політиків.

За даними видання, про відставку Трасс простіше казати, ніж це зробити. Адже:

один з механізмів – це зміна партійних правил, оскільки прем'єр має імунітет, який діє протягом року з початку прем'єрства;

зокрема, політики обговорюють отримання згоди більшості депутатів від торі на призначення нового прем'єра більшістю голосів у парламенті;

проте це втягує короля в конституційну суперечку з партіями від опозиції, які вимагатимуть проведення виборів, якщо Трасс не сформує парламентську більшість.

"Дикі розмови про заміну її як кандидата від єдності на цьому конкретному етапі не призведуть до чогось хорошого. Колегам, які займаються подібними речами, варто було б замислитися над тим, яке враження вони справляють на власні об'єднання. Консервативній партії не подобається те, що вона сприймає як нелояльність", – заявив один з депутатів.

Що цьому передувало

Варто пригадати, що буквально 6 вересня королева Єлизавета II прийняла відставку Джонсона та призначила Трасс прем'єркою. А вже 8 вересня королева померла.

Відомо, що Ліз Трасс на посаді прем'єра відмовитися від різкого зниження податків у країні й такий підхід деякі економісти вважають доволі спірним. Зокрема, прем'єрка пообіцяла:

400 фунтів на родину, щоб компенсувати енергетичні витрати;

знизити нижчу ставку податку з 20% до 19%, але це дуже мало;

натомість для багатіїв, які отримують понад 150 тисяч фунтів на рік, вона обіцяла значно більше зниження;

скасування обмежень на премії для банкірів, які були введені після кризи 2008 року.

"Відтак у пересічного британця склалося чітке враження: уряд допомагає найбагатшим в найважчий момент для бідних. А бідним майже нічого не дає, якісь жалюгідні крони. Це враження, звичайно, вбивче", – сказав журналіст з Великої Британії.

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