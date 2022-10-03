Через бунт, який спалахнув у керівній партії, лідерка була змушена відмовитися від різкого зниження податків у країні. Річ у тім, що такий підхід деякі економісти вважають доволі спірним. Про це 24 каналу сказав журналіст з Великої Британії Андрій Остальський.

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Журналіст пояснив, що британці очікують від Ліз Трасс дій професійного кризового менеджера.

Усі вважають, що Велика Британія занурюється у кризу, яка вдарить по життєвих стандартах. Сподівалися, що вона застосує усі свої знання з Оксфорду та навички за час роботи у приватному секторі, щоб певною мірою пом'якшити ці речі,

– пояснив він.

Натомість вона виявилася палкою прихильницею лібертаріанської ідеї в економіці та лібертаріанських реформ у Великій Британії. Мовиться про зниження податків, регуляцію економіки, різні ініціативи тощо.

В усьому західному світі економісти діляться на два табори й сперечаються, наскільки ця економіка справді працює. Майже усі згодні з тим, що вона не є універсальною, і бувають ситуації, коли вона точно недоречна.

У більшості, зокрема однопартійців Ліз Трасс, склалося враження, що це саме той випадок. Що зараз зовсім не час влаштовувати доволі ризиковані економічні експерименти й доводити свою правоту у цьому спірному питанні. Що зараз потрібно впроваджувати рятувальні заходи,

– зауважив Остальський.

Що пообіцяла Ліз Трасс:

400 фунтів на родину, щоб компенсувати енергетичні витрати;

знизити нижчу ставку податку з 20% до 19%, але це дуже мало;

натомість для багатіїв, які отримують понад 150 тисяч фунтів на рік, вона обіцяла значно більше зниження;

скасування обмежень на премії для банкірів, які були введені після кризи 2008 року.

Відтак у пересічного британця склалося чітке враження: уряд допомагає найбагатшим в найважчий момент для бідних. А бідним майже нічого не дає, якісь жалюгідні крони. Це враження, звичайно, вбивче,

– акцентував журналіст з Великої Британії.

Це призвело до 33% відриву в опозиції – партії лейбористів. Такого не було з середини 90-х років. Політологи передрікають нищівну поразку Консервативної партії на наступних виборах, навіть якщо половина цього відриву збережеться. Фахівці вважають, що саме так і станеться. Консерватори вважають, що це шлях до катастрофи.

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Уряд відмовився від програми

Однак сьогодні уряд наважився визнати свою помилку та висловив готовність дослухатися до свого народу. Міністр фінансів Квазі Квартенг взяв усю провину на себе. "Небезпека над нею стала не такою гострою. Але може повернутися", – сказав Остальський.

Наразі фунт стерлінга стабілізувався на вищому рівні. Відбувається заспокоєння ринків та частини суспільства. Водночас тріщина у керівній партії вже є, тож існує небезпека розколу. Дехто з однопартійців Трасс вважає, що принизливий розворот на 180 градусів – це теж недобре.

"Можливо, іншого виходу вже не було. Але це також виборці не дуже прощають – коли уряд невпевнений у собі", – зауважує Остальський.

Що буде з Ліз Трасс

Журналіст підкреслив, що авторитет уряду дуже сильно постраждав. Безперечно, є ті, хто просить дати Трасс шанс, адже вона на посаді зовсім недавно. Однак таких голосів дуже мало. Як і раніше політологи переконані, що Ліз Трасс як прем'єр-міністр приречена.

Так, зараз спостерігається певне заспокоєння. Ба більше, попереду сезон страйків та демонстрацій через зростання рівня життя та падіння заробітків, які можуть спричинити нові вибори у Великій Британії.