Про це Ліз Трасс сказала, виступаючи у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Важливо Більше допомоги чи нові ризики: чого Україні очікувати від Ліз Трасс – нової прем'єрки Британії
Під час своєї промови вона підкреслила, що, як і США, Британія не послаблюватиме підтримку у протистоянні російській агресії.
У цей критичний момент конфлікту я обіцяю, що ми продовжуватимемо або посилюватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Нова зброя зі Сполученого Королівства прибуває в Україну прямо зараз, поки я говорю,
– зазначила Трасс.
Вона повідомила, що Британія надає Україні, зокрема й нові ракети для РСЗВ. Британська прем'єрка підкреслила, що її країна не заспокоїться, поки Україна не переможе.
У Великій Британії підтвердили рекордну допомогу Україні
Велика Британія у 2023 році виділить Україні допомогу розміром 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Ця цифра означає, що рівень підтримки наступного року не зменшиться.
Як Британія відреагувала на цинічні заяви путіна
21 вересня владімір путін оголосив у росії часткову мобілізацію та заявив, що підтримує проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, він звинуватив Захід у прагненні знищити росію.
Одразу після цього колишній посол Великої Британії в росії Тоні Брентон наголосив, що часткова мобілізація путіна є "досить значною ескалацією" війни в Україні. Колишній дипломат також додав, що "в очах російської громадськості" те, що досі описувалося як "військова операція", тепер наближається до війни.
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