Про це Ліз Трасс сказала, виступаючи у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Важливо Більше допомоги чи нові ризики: чого Україні очікувати від Ліз Трасс – нової прем'єрки Британії

Під час своєї промови вона підкреслила, що, як і США, Британія не послаблюватиме підтримку у протистоянні російській агресії.

У цей критичний момент конфлікту я обіцяю, що ми продовжуватимемо або посилюватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. Нова зброя зі Сполученого Королівства прибуває в Україну прямо зараз, поки я говорю,

– зазначила Трасс.

Вона повідомила, що Британія надає Україні, зокрема й нові ракети для РСЗВ. Британська прем'єрка підкреслила, що її країна не заспокоїться, поки Україна не переможе.

У Великій Британії підтвердили рекордну допомогу Україні

Велика Британія у 2023 році виділить Україні допомогу розміром 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Ця цифра означає, що рівень підтримки наступного року не зменшиться.

Довідка. Велика Британія – другий за величиною військовий донор України. Вона допомагає нам з перших днів повномасштабної війни. Лондон виділив 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році. Країна надала сотні ракет, 5 систем ППО, 120 броньованих машин та іншу техніку.

Як Британія відреагувала на цинічні заяви путіна

21 вересня владімір путін оголосив у росії часткову мобілізацію та заявив, що підтримує проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, він звинуватив Захід у прагненні знищити росію.

Одразу після цього колишній посол Великої Британії в росії Тоні Брентон наголосив, що часткова мобілізація путіна є "досить значною ескалацією" війни в Україні. Колишній дипломат також додав, що "в очах російської громадськості" те, що досі описувалося як "військова операція", тепер наближається до війни.