Об этом Лиз Трасс сказала, выступая в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Важно Больше помощи или новые риски: чего Украине ждать от Лиз Трасс – нового премьера Британии

В своей речи она подчеркнула, что, как и США, Великобритания не будет ослаблять поддержку в противостоянии российской агрессии.

В этот критический момент конфликта я обещаю, что мы будем продолжать или усиливать нашу военную поддержку Украине столько, сколько нужно. Новое оружие из Соединенного Королевства прибывает в Украину прямо сейчас, пока я говорю,

– отметила Трасс.

Она сообщила, что Британия предоставляет Украине, в том числе новые ракеты для РСЗО. Британская премьер подчеркнула, что ее страна не успокоится, пока Украина не победит.

В Великобритании подтвердили рекордную помощь Украине

Великобритания в 2023 году выделит Украине помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Эта цифра означает, что уровень поддержки в следующем году не снизится.

Справка. Великобритания – второй по величине военный донор Украины. Она помогает нам с первых дней полномасштабной войны. Лондон выделил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году. Страна предоставила сотни ракет, 5 систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику.

Как Великобритания отреагировала на цинические заявления путина

21 сентября владимир путин объявил в россии частичную мобилизацию и заявил, что поддерживает проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, он обвинил Запад в стремлении уничтожить россию.

Сразу после этого бывший посол Великобритании в россии Тони Брентон подчеркнул, что частичная мобилизация путина является "достаточно значительной эскалацией" войны в Украине. Бывший дипломат также добавил, что "в глазах российской общественности" то, что до сих пор описывалось как "военная операция", теперь близится к войне.