Сайт 24 каналу розпитав експертів про те, чого чекати від Ліз Трасс на посту прем'єр-міністерки та чи зміниться політика країни щодо України і росїї.

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У липні Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра після скандалу з призначенням на одну з посад у Консервативній партії політика, якого підозрюють у сексуальних домаганнях. Після цього у Великій Британії почалися виборчі перегони за крісло прем'єра та очільника правлячої партії країни.

Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ. Першим іноземним лідером, з яким нова прем'єрка провела розмову, став Президент України Володимир Зеленський. Він запросив Ліз Трасс до України й вона прийняла це запрошення.

Чи буде Велика Британія надалі допомагати Україні

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація політичних наук", зазначив, що ані вектор, ані розміри, ані темпи, ані політична воля допомагати Україні у британців не зміняться з приходом нової прем'єрки, з багатьох причин.

По-перше, у Сполученому Королівстві існує загальнополітичний консенсус з українського питання, тому питання допомагати чи ні – взагалі не стоїть. Однозначно допомагати – це сказав би будь-який прем'єр-міністр від будь-якої партії.



Ліз Трасс продовжить справу Бориса Джонсона / Фото AP

Водночас Ліз Трасс була міністеркою закордонних справ в уряді Бориса Джонсона, саме вона втілювала в життя політику максимального сприяння та підтримки України. Тому ця робота однозначно буде продовжена на такому ж, а, можливо, навіть і на вищому рівні,

– зазначив Сінченко.

Максим Джигун, політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics, розповів, що Ліз Трасс – доволі цікава політикиня, тому що вона з першого й до останнього дня перебування Бориса Джонсона на посаді підтримувала його. Навіть після останніх скандалів, які призвели до відставки Джонсона, висловлювала йому активну підтримку.

У своїх дебатах та обговореннях опонентами й прихильниками вона неодноразово заявляла, що буде продовжувати ту політику щодо України, яку вів Джонсон. Для України це прекрасний знак, оскільки позиція Джонсона була дуже чіткою, жорсткою та однозначною стосовно росії. Тому, очевидно, що Ліз Трасс, буде продовжувати ту манеру і поведінку, яку започаткував Джонсон,

– пояснив Джигун.

Він додав, що ще один фактор на користь того, що не змінюватиметься позиція Великої Британії щодо України, це те, що Ліз Трасс працювала міністеркою закордонних справ в уряді Бориса Джонсона. Це посада, яка вимагає чіткої координації між прем’єром і міністром. Ліз Трасс прекрасно справлялася з цією посадою й здійснювала все у найкращих традиціях джонсонівської зовнішньополітичної доктрини. І це буде проглядатися у її кроках навіть після переходу з одного кабінету до іншого в урядовому кварталі.

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Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", вважає, що Ліз Трасс – свідома і послідовна союзниця України. Слід очікувати, що напрямки й обсяги допомоги нашій державі розширяться. Тут буде і військова, і гуманітарна, і економічна, і соціальна складові.



Британія буде направляти кошти на відбудову України / Фото АР

Більш того, значна частина підтримки надаватиметься з урахуванням післявоєнної відбудови України. Британський капітал вже зараз придивляється, в які сфери економіки та регіони нашої країни можна робити інвестиції після Перемоги. І тут буде цілковита підтримка нової прем'єр-міністерки Великої Британії,

– говорить Савісько.

Чи варто очікувати нових санкцій для росії

Дмитро Сінченко каже, що доки триває російська агресія – доти з'являтимуться все нові й нові санкції. Демократичний світ задекларував бажання підтримати Україну, допомогти нам вистояти й перемогти у війні з росією, а тому вони будуть продовжувати нарощувати санкційний тиск.

Велика Британія, як завжди, буде одним із головних двигунів цього процесу. Ліз Трасс у своїй промові задекларувала необхідність санкцій проти росії, і немає жодних сумнівів, що вона продовжить рухати цю тему,

– говорить Сінченко.

Максим Джигун переконаний, що Трасс буде діяти в першу чергу у своїх іміджевих інтересах, в інтересах британського суспільства. Тому що для неї багато що значать інтереси її громадян та те, яку позицію вони мають з того чи іншого приводу. У цьому з’являється трохи небезпеки, бо свого часу вона була активною лібералкою у Британії, відстоювала зникнення монархії, тому що тоді був на це запит і суспільство цього вимагало.

"Я б її охарактеризував як певного флюгера, залежного від настроїв громадян у Британії. Тому у питанні санкцій все залежатиме від того, наскільки британське суспільство сприйматиме подальші санкції. Поки що британці давали доволі однозначну відповідь на агресію росії та засуджували її. Тому я думаю, що проблем не мало би виникнути, але важлива позиція США та Європи, бо вони діють спільно і вибудовують спільне бачення до України та путінської росії", – підсумовує Джигун.