Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким прем'єрка поспілкувалася на своїй посаді. Під час телефонної розмови Лізз Трасс пообіцяла президенту України постійну підтримку з боку Великої Британії.

Читайте також Трасс – це другий Джонсон, але більш різкий і жорсткий, – міжнародник

Зеленський також запросив нову очільницю британського уряду приїхати в Україну.

Лізз Трасс була рада прийняти запрошення відвідати Україну,

– повідомили в офісі прем'єр-міністерки.

Перші кроки Трасс на новій посаді

Нова прем'єр-міністерка Великої Британії 6 вересня сформувала новий Кабінет міністрів. На посаді міністра оборони Великої Британії залишиться Бен Воллес, який активно допомагає Україні.

6 вересня Трасс вперше проголосила промову вже на посаді прем'єрки Великої Британії. Нова очільниця уряду заявила, що зараз британці постають перед труднощами, які спричинені коронавірусом та війною в Україні. Тому настав час вирішити ці проблеми.

Після розмови з Володимиром Зеленським нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс мала телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Байден привітав Трасс із тим, що вона очолила Консервативну партію та стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Також сторони домовилися про тісну співпрацю у розв'язанні глобальних проблем, включаючи постійну підтримку України в її захисті від російської агресії.

Візити попередника Трасс до України

Борис Джонсон – попередник Трасс на посаді прем'єр-міністра – також активно підтримував Україну. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Джонсон тричі побував у Києві.

Перший візит до Києва колишній лідер Британії здійснив у квітні. Джонсон став першим лідером країн Заходу, який відвідав українську столицю після вторгнення росії.

У червні Джонсон вдруге несподівано приїхав у Київ. Разом з президентом Володимиром Зеленським він обговорив економічну підтримку України, надання важкої зброї та систем протиповітряної оборони.

Третій візит тодішнього прем'єра Великої Британії до Києва відбувся у День незалежності України. Тоді він повідомив про новий пакет допомоги Україні від Великої Британії – понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зверніть увагу – Хто найбільше з Євросоюзу торгує з росією енергоносіями: дивіться відео