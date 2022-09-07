Після розмови з Володимиром Зеленським нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс мала телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

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Насамперед Байден привітав Трасс із тим, що вона очолила Консервативну партію та стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Після цього сторони перейшли до серйозних розмов, і виділили особливу роль для України.

Я з нетерпінням чекаю на поглиблення особливих відносин між нашими країнами та тісної співпраці у розв'язанні глобальних проблем, включаючи постійну підтримку України в її захисті від російської агресії,

– написав Байден у твітері.

У заяві прем'єр-міністерки мовиться, що вона сподівається на "тісну співпрацю з президентом Байденом як лідером вільних демократій для розв'язання спільних проблем, особливо екстремальних економічних проблем, розв'язаних путінською війною".

У Білому домі заявили, що обидва лідери обговорили продовження тісної співпраці з Україною.

Про що ще говорили політики

Про розв'язання проблем, створених Китаєм,

Про запобігання набуття Іраном ядерної зброї,

І про забезпечення стійких і доступних енергетичних ресурсів.

Крім цього, Байден і Трасс обговорили поглиблення співпраці з НАТО та угоду про безпеку між США, Австралією та Великою Британією, укладену торік, у 2021, на противагу Китаю.

Разом із цим джерела видання повідомляють, що Байден і Трасс заявили про свою "спільну відданість" захисту досягнень Белфастської угоди (Страсноп'ятничної угоди).