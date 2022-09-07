Так, Джеймс Клеверлі замінив Ліз Трасс, яка раніше виконували роль міністерки закордонних справ. І новий глава МЗС – однодумець нинішньої очільниці британського уряду.

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Як Клеверлі ставиться до України

Новий міністр закордонних справ Великої Британії підтримує Україну у війні з росією. Зокрема, він регулярно поширює дані британської розвідки, які висвітлюють російсько-українську війну.

На його сторінці у твітері можна побачити багато твітів, присвячених Україні. Зокрема, привітання із Днем Незалежності.

Джеймс Клеверлі залишився вірним Борису Джонсону і був одним із перших прихильників кампанії Ліз Трасс. Напередодні новий глава МЗС працював молодшим міністром цього відомства. Він часто інформував парламент про британську підтримку України після повномасштабного російського вторгнення.

Після того, як Трасс стала прем'єр-міністеркою, Клеверлі заявив журналістам:

Ми абсолютно точно маємо твердо стояти у своїй підтримці президента Зеленського та народу України, ми абсолютно точно повинні це робити. І я не сумніваюся, що ми залишатимемося такими ж міцними друзями, як і за Бориса Джонсона.

А ось, до слова, Клеверлі та його дружина Сюзі сфотографувалися із Трасс. Вони висловили переконаність, що вона буде чудовою прем'єркою.

Джеймс Клеверлі разом з дружиною та Ліз Трасс / фото з твітера Клеверлі

Реакція Борреля на призначення Клеверлі

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав Джеймса Клеверлі із новою посадою. Він заявив, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці ЄС та Британії у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

Вітаю Джеймса Клеверлі із призначенням міністром закордонних справ. Я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці ЄС і Великої Британії з питань зовнішньої політики та політики безпеки, які потребують нашої уваги та спільних дій, і бажаю вам успіхів у вашій новій ролі,

– написав Боррель у твітері.

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