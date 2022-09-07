Так, Джеймс Клеверли заменил Лиз Трасс, ранее выполнявшую роль министра иностранных дел. И новый глава МИД – единомышленник нынешней главы британского правительства.
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Как Клеверли относится к Украине
Новый министр иностранных дел Великобритании поддерживает Украину в войне с россией. В частности, он регулярно распространяет данные британской разведки, освещающие российско-украинскую войну.
На его странице в твиттере можно увидеть много твитов, посвященных Украине. В частности, поздравления с Днем независимости.
Джеймс Клеверли остался верен Борису Джонсону и был одним из первых поклонников кампании Лиз Трасс. Накануне глава МИД работал младшим министром этого ведомства. Он часто информировал парламент о британской поддержке Украины после полномасштабного российского вторжения.
После того как Трасс стала премьер-министром, Клеверли заявил журналистам:
Мы абсолютно точно должны твердо стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины, мы абсолютно точно должны это делать. И я не сомневаюсь, что мы будем оставаться такими же крепкими друзьями, как и при Борисе Джонсоне.
А вот, к слову, Клеверли и его супруга Сюзи сфотографировались с Трасс. Они выразили уверенность, что она будет отличным премьером.
Джеймс Клеверли вместе с женой и Лиз Трасс / фото с твиттера Клеверли
Реакция Борреля на назначение Клеверли
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Джеймса Клеверли с новой должностью. Он заявил, что с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества ЕС и Британии в вопросах внешней политики и безопасности.
Поздравляю Джеймса Клеверли с назначением министром иностранных дел. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества ЕС и Великобритании по вопросам внешней политики и политики безопасности, которые требуют нашего внимания и совместных действий, и желаю вам успехов в вашей новой роли,
– написал Бррель в твиттере.
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