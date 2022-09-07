После разговора с Владимиром Зеленским у нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс была телефонная беседа с президентом США Джо Байденом.

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Стороны одинаково стремятся остановить путина

Прежде всего Байден поздравил Трасс с тем, что она возглавила Консервативную партию и стала премьер-министром Великобритании. После этого стороны перешли к серьезным разговорам и выделили особую роль для Украины.

Я с нетерпением жду углубления особых отношений между нашими странами и тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии,

– написал Байден в твиттере.

В заявлении премьер-министра говорится, что она надеется на "тесное сотрудничество с президентом Байденом как лидером свободных демократий для решения общих проблем, особенно экстремальных экономических проблем, развязанных путинской войной".

В Белом доме заявили, что оба лидера обсудили продолжение тесного сотрудничества с Украиной.

О чем еще говорили политики

О решении проблем, созданных Китаем,

О предотвращении получения Ираном ядерного оружия,

И об обеспечении устойчивых и доступных энергетических ресурсов.

Кроме того, Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества с НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом 2021 году в противовес Китаю.

В то же время источники издания сообщают, что Байден и Трасс заявили о своей "общей преданности" защите достижений Белфастского соглашения (Страстнопятничного соглашения).