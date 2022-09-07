Він також підтримує Україну. Зокрема, буквально в червні він був в Україні з візитом, зустрічався з Володимиром Зеленським та був одним з перших, хто у лютому 2022 року почав допомагати Україні зброєю.
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Бен Воллес залишиться на посаді
Бен Воллес залишається на посаді міністра оборони,
– мовиться в повідомленні.
Також нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс 6 вересня призначила й інших міністрів. Зокрема:
- Брендон Льюїс – новий міністр юстиції. Раніше він був міністром у справах Північної Ірландії;
- Надим Захаві – новий очільник Офісу кабінету міністрів, новий канцлер герцогства Ланкастерського. Він колишній головний скарбник;
- Суелла Браверман – нова міністерка внутрішніх справ. Була генпрокуроркою;
- Джеймс Клеверлі, за даними The Guardian, – новий міністр закордонних справ;
- Квасі Квартенг – новий канцлер казначейства (міністр фінансів). Був міністром у справах бізнесу;
- Тереза Коффі – нова міністерка охорони здоров'я та заступниця прем'єра;
- Пенні Мордонт – нова лідерка Палати громад (нижньої палати парламенту);
- Лорд Тру – новий лідер Палати лордів (верхня палата парламенту).
Чому для України важливий Бен Воллес
- Український політолог Микола Давидюк розповідав, якщо Воллес залишиться міністром оборони – це гарантія того, що військова позиція Великої Британії не зміниться, хто б не став новим прем'єр-міністром.
- На думку експерта те, що Бен Воллес залишається – гарантія проукраїнської військової політики в Британії.
- Варто пригадати, що Бен Воллес ще до початку повномасштабної війни казав, що росія є справжньою загрозою.
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