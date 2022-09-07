Он также поддерживает Украину. В частности, буквально в июне он был в Украине с визитом, встречался с Владимиром Зеленским и был одним из первых, кто в феврале 2022 года начал помогать Украине оружием.
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Бен Уоллес останется в должности
Бен Уоллес остается в должности министра обороны,
– говорится в сообщении.
Также новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 6 сентября назначила и других министров. В частности:
- Брендон Льюис – новый министр юстиции. Раньше он был министром по делам Северной Ирландии;
- Надхим Захави – новый глава Офиса кабинета министров, новый канцлер герцогства Ланкастерского. Он бывший главный казначей;
- Суэлла Браверман – новый министр внутренних дел. Была генпрокурором;
- Джеймс Клеверли, по данным The Guardian – новый министр иностранных дел;
- Кваси Квартенг – новый канцлер казначейства (министр финансов). Являлся министром по делам бизнеса;
- Тереза Коффи – новый министр здравоохранения и заместитель премьера;
- Пенни Мордонт – новый лидер Палаты общин (нижней палаты парламента);
- Лорд Тру – новый лидер Палаты лордов (верхняя палата парламента).
Почему для Украины важен Бен Уоллес
- Украинский политолог Николай Давидюк рассказывал, если Уоллес останется министром обороны – это гарантия того, что военная позиция Великобритании не изменится, кто бы ни стал новым премьер-министром.
- По мнению эксперта то, что Бен Уоллес остается – гарантия проукраинской военной политики в Британии.
- Стоит вспомнить, что Бен Уоллес еще до начала полномасштабной войны говорил, что россия является настоящей угрозой.
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