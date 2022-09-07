Он также поддерживает Украину. В частности, буквально в июне он был в Украине с визитом, встречался с Владимиром Зеленским и был одним из первых, кто в феврале 2022 года начал помогать Украине оружием.

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Бен Уоллес останется в должности

Бен Уоллес остается в должности министра обороны,

– говорится в сообщении.

Также новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 6 сентября назначила и других министров. В частности:

Брендон Льюис – новый министр юстиции. Раньше он был министром по делам Северной Ирландии;

– новый министр юстиции. Раньше он был министром по делам Северной Ирландии; Надхим Захави – новый глава Офиса кабинета министров, новый канцлер герцогства Ланкастерского. Он бывший главный казначей;

– новый глава Офиса кабинета министров, новый канцлер герцогства Ланкастерского. Он бывший главный казначей; Суэлла Браверман – новый министр внутренних дел. Была генпрокурором;

– новый министр внутренних дел. Была генпрокурором; Джеймс Клеверли , по данным The Guardian – новый министр иностранных дел;

, по данным The Guardian – новый министр иностранных дел; Кваси Квартенг – новый канцлер казначейства (министр финансов). Являлся министром по делам бизнеса;

– новый канцлер казначейства (министр финансов). Являлся министром по делам бизнеса; Тереза Коффи – новый министр здравоохранения и заместитель премьера;

– новый министр здравоохранения и заместитель премьера; Пенни Мордонт – новый лидер Палаты общин (нижней палаты парламента);

– новый лидер Палаты общин (нижней палаты парламента); Лорд Тру – новый лидер Палаты лордов (верхняя палата парламента).

Почему для Украины важен Бен Уоллес

Украинский политолог Николай Давидюк рассказывал, если Уоллес останется министром обороны – это гарантия того, что военная позиция Великобритании не изменится, кто бы ни стал новым премьер-министром.

По мнению эксперта то, что Бен Уоллес остается – гарантия проукраинской военной политики в Британии.

Стоит вспомнить, что Бен Уоллес еще до начала полномасштабной войны говорил, что россия является настоящей угрозой.

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