Об этом 24 канала рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, если Уоллес останется министром обороны – это гарантия того , что военная позиция Великобритании не изменится, кто бы ни стал новым премьер-министром.

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Давидюк отмечает – если бы Уоллес пошел бы в премьеры и проиграл, то, скорее всего, не остался бы министром обороны. А он очень важен для Украины.

Если бы Уоллес сыграл в политику, то мог бы не стать премьером, а министром обороны уж точно не был бы. Любой, кто победит, не поставит конкурента на ответственный пост. Конечно, могут быть исключения, элитарные договоренности и т.д. Но обычно нет, – отметил Николай Давидюк.

Сейчас одни из лучших шансов возглавить Британию – у бывшего министра финансов Риши Сунака, давно к этому готовившегося. Он одним из первых планово ушел в отставку из-за скандала с Борисом Джонсоном и на следующий же день начал свою кампанию у премьеры. У него все было готово заранее – и программа, и сайт, и видео.

Если Украина у Джонсона и в сердце, и в голове, то как все у Сунака – сложно сказать . Если бы не было Уоллеса – новый премьер мог бы изменить так называемую повестку дня. А так Уоллес остается, что является гарантией проукраинской военной политики в Британии .

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Напомним, Бен Уоллес является действующим министром обороны Великобритании. Еще до начала полномасштабной войны он провозглашал, что Россия является настоящей угрозой. А сейчас он активно поддерживает Украину в борьбе против захватчиков .