Об этом 24 каналу рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин. Он также отметил, что не говорится, что это дело одного только Бориса Джонсона, это даже не дело правительственной консервативной партии.

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Руководитель лейбористской партии всегда говорил, что их партия в оппозиции к консерваторам, но относительно предоставлении помощи Украине, то лейбористы поддерживают действия консервативного правительства,

– отмечает корреспондент "Голоса Америки".

Другие и меньшие партийные группы в британском парламенте также поддерживают народ Украины в этой войне, все считают это очень важным вопросом, говорит Богдан Цюпин.

По его словам, все британские политики придерживаются тезиса о том, что россия враг и агрессивная страна, уничтожившая мир на европейском континенте.

Что известно об отставке Бориса Джонсона

7 июля стало известно, что Борис Джонсон согласился на отставку с поста премьер-министра Великобритании. Днем ранее беспрецедентное количество госслужащих заявило о своем нежелании работать в Кабинете Джонсона.

Первыми свои посты 5 июля покинули министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак.

В общей сложности свои должности в правительстве Великобритании решили оставить 54 чиновника разного ранга. Среди них оказались и самые близкие соратники Бориса Джонсона. Фактически его однопартийцы принудили его к принятию решения об отставке.

По данным BBC, Джонсон согласился на отставку при условии, что он останется главой правительства до назначения нового лидера Консервативной партии. Только после этого он готов покинуть премьерское кресло.

Это означает, что Джонсон останется в должности до осени этого года. Нового лидера Консервативной партии изберут до конца лета. Борис Джонсон будет занимать должность премьер-министра Великобритании до очередных выборов. После них он покинет должность.

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