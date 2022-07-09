Про це 24 каналу розповів європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин. Він також зазначив, що не мовиться про те, що це справа одного лише Бориса Джонсона, це навіть не справа урядової консервативної партії.

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Керівник лейбористської партії завжди казав, що їх партія у опозиції до консерваторів, але щодо надання допомоги Україні, то лейбористи підтримують дії консервативного уряду,

– зазначає кореспондент "Голосу Америки".

Інші та менші партійні групи у британському парламенті також підтримують народ України у цій війні, вони всі вважають це дуже важливим питанням, каже Богдан Цюпин.

За його словами, усі британські політики дотримуються тези про те, що росія ворог і агресивна країна, яка знищила мир на європейському континенті.

Що відомо про відставку Бориса Джонсона

7 липня стало відомо, що Борис Джонсон погодився на відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. За день до того безпрецедентна кількість держслужбовців заявила про своє небажання працювати у Кабінеті Джонсона.

Першими свої пости 5 липня, залишили міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід і міністр фінансів Ріші Сунак.

Загалом Свої посади в уряді Великобританії вирішили залишити 54 чиновники різного рангу. Серед них виявились і найближчі соратники Бориса Джонсона. Фактично, його однопартійці змусили його до прийняття рішення про відставку.

За даними BBC, Джонсон погодився на відставку за умови, що він залишиться главою уряду до призначення нового лідера Консервативної партії. Лише після цього він готовий залишити прем'єрське крісло.

Це означає, що Джонсон залишиться на посаді до осені цього року. Нового лідера Консервативної партії оберуть до кінця літа. Борис Джонсон обійматиме посаду прем'єр-міністра Великої Британії до чергових виборів. Після них він залишить посаду.

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