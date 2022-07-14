Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, якщо Воллес залишиться міністром оборони – це гарантія того, що військова позиція Великої Британії не зміниться, хто б не став новим прем'єр-міністром.

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Давидюк наголошує – якби Воллес пішов би у прем'єри і програв, то, скоріш за все, не залишився б міністром оборони. А він дуже важливий для України.

Якби Воллес зіграв у політику, то міг би не стати прем'єром, а міністром оборони вже точно не був би. Будь-хто, хто переможе, не поставить конкурента на відповідальну посаду. Звісно, можуть бути винятки, елітарні домовленості тощо. Але зазвичай ні, – зазначив Микола Давидюк.

Зараз одні з найкращих шансів очолити Британію – у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака, який давно до цього готувався. Він одним з перших планово пішов у відставку через скандал із Борисом Джонсоном і наступного ж дня почав свою кампанію у прем'єри. У нього все було готово заздалегідь – і програма, і сайт, і відео тощо.

Якщо Україна в Джонсона і в серці, і в голові, то як все у Сунака – складно сказати. Якби не було Воллеса – новий прем'єр міг би змінити так званий порядок денний. А так Воллес залишається, що є гарантією проукраїнської військової політики в Британії.

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Нагадаємо, Бен Воллес є чинним міністром оборони Великої Британії. Ще до початку повномасштабної війни він проголошував, що росія є справжньою загрозою. А зараз він активно підтримує Україну у боротьбі проти загарбників.