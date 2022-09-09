Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів британський журналіст, політик, експерт у питаннях сучасної росії Едвард Лукас. За його словами, Трасс налаштована рішуче щодо питань зовнішньої політики.

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Якою прем'єркою буде Трасс

Едвард Лукас зауважив, що Ліз Трасс серйозно сприймає загрозі з боку росії та Китаю, підтримує Україну та налаштована на підтримку Східного флангу НАТО.

Добра новина в тому, що Ліз Трасс дуже прихильно налаштована до України. І вона дуже серйозно сприймає загрози з боку росії та Китаю. Вона налаштована й далі потужно підтримувати Україну і держави на передньому краю НАТО. А це вже добрий початок,

– зазначив Лукас.

Водночас щодо питань внутрішньої політики, Лукас висловив свої побоювання, адже план Ліз Трасс передбачає зменшення податків та збільшення витрат, що може негативно вплинути на економіку – створити додаткове навантаження на бюджет та призвести до зростання зовнішнього боргу країни.

Крім того, Лукас виокремив ще одну річ, яка була проблематичною для уряду Бориса Джонсона, в якому Ліз Трасс обіймала посаду глави МЗС – встановлення жорсткого контролю над "брудними грошима". Політик зауважив, що нова прем'єрка поки що не говорила про цю проблему, однак Лукас вислови сподівання, що Трасс сприйме її серйозно.

Ліз Трасс стала прем'єркою Великої Британії: головне

У липні Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра після скандалу з призначенням на одну з посад у Консервативній партії політика, якого підозрюють у сексуальних домаганнях. Після цього в Великій Британії почалися виборчі перегони за крісло прем'єра та очільника правлячої партії країни.

У фінал виборів вийшли Ріші Сунак та Ліз Трасс. 5 вересня у Великій Британії оголосили результати виборів очільника Консервативної партії, а відповідно й голови уряду країни. Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ.

Першим іноземним лідером, з яким нова прем'єрка провела розмову, став президент України Володимир Зеленський. Він запросив Ліз Трасс до України й вона прийняла це запрошення.

Ліз Трасс стала 15-ю прем'єр-міністеркою Великої Британії, яку призначила королева Єлизавета ІІ. Через 2 дні після цього Її Величність померла на 97-му році життя. 9 вересня Трасс була на аудієнції у наступника британської корони – короля Чарльза ІІІ.

Інтерв'ю з Едвардом Лукасом у відеоформаті: дивіться відео