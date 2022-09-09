Об этом в интервью 24 каналу рассказал британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной россии Эдвард Лукас. По его словам, Трасс настроена решительно в вопросах внешней политики.

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Каким премьером будет Трасс

Эдвард Лукас отметил, что Лиз Трасс серьезно воспринимает угрозу россии и Китая, поддерживает Украину и настроена на поддержку Восточного фланга НАТО.

Хорошая новость в том, что Лиз Трасс очень благосклонно настроена к Украине. И она очень серьезно воспринимает угрозу со стороны россии и Китая. Она настроена и дальше мощно поддерживать Украину и государства на переднем крае НАТО. А это уже хорошее начало,

– отметил Лукас.

В то же время в вопросах внутренней политики Лукас выразил опасения, ведь план Лиз Трасс предусматривает уменьшение налогов и увеличение расходов, что может негативно повлиять на экономику – создать дополнительную нагрузку на бюджет и привести к росту внешнего долга страны.

Кроме того, Лукас выделил еще одну вещь, которая была проблематичной для правительства Бориса Джонсона, где Лиз Трасс занимала должность главы МИД – установление жесткого контроля над "грязными деньгами". Политик отметил, что новый премьер пока не говорила об этой проблеме, однако Лукас выразил надежду, что Трасс воспримет ее серьезно.

Лиз Трасс стала премьером Великобритании: главное

В июле Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра после скандала с назначением на одну из должностей в Консервативной партии политика, подозреваемого в сексуальных домогательствах. После этого в Великобритании началась избирательная гонка за кресло премьера и руководителя правящей партии страны.

В финал выборов вышли Риши Сунак и Лиз Трасс. 5 сентября в Великобритании объявили результаты выборов главы Консервативной партии, а соответственно и главы правительства страны. Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона была главой Министерства иностранных дел.

Первым иностранным лидером, с которым новый премьер провела разговор, стал президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Лиз Трасс в Украину, и она приняла это приглашение.

Лиз Трасс стала 15-м премьер-министром Великобритании, которую назначила королева Елизавета II. Через 2 дня после этого Ее Величество скончалась на 97-м году жизни. 9 сентября Трасс была на аудиенции у преемника британской короны – короля Чарльза ІІІ.

Интервью с Эдвардом Лукасом в видеоформате: смотрите видео