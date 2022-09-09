Обратите внимание, что Елизавета правила в течение 70 лет. Ее не стало в возрасте 96 лет.

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Чарльз провел первую аудиенцию в качестве короля Великобритании

Король Великобритании Чарльз ІІІ провел свою первую личную аудиенцию с Лиз Трасс. Премьер-министр прибыла в Букингемский дворец. По информации BBC, их встреча длилась около 30 минут.

Менее чем через 2 часа Чарльз обратится к нации по телевидению. В свою очередь Трасс примерно в 18:00 по британскому времени примет участие в панихиде королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла в Лондоне.

Обратите внимание! Чарльз автоматически стал королем Великобритании после смерти матери. Однако официально он сядет на трон 10 сентября. Преемником престола теперь стал принц Уильям. Он вместе с женой Кейт Миддлтон приняли титулы герцогов Корнуольских.

Смерть Елизаветы II: что известно

О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family известил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.

Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям. К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии.

Украинские звезды и пользователи сети уже отреагировали на смерть легендарной королевы. Они заметили, что такой, как она, больше не будет.

Со скорбью и поддержкой также выступили супруги Зеленские – президент Украины выразил искренние соболезнования всем подданным монархии и королевской семье.

Кроме того, на смерть королевы отреагировал президент США Джо Байден. Он сказал, что Елизавета II "определила эпоху". Также слова соболезнования прозвучали от Бориса Джонсона, который недавно сложил обязанности премьер-министра Великобритании.

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