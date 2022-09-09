Чарльз автоматически станет королем после смерти матери. Но Совет по присоединению обычно созывается в Сент-Джеймском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти государя.

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Когда Чарльза официально провозгласят королем

Источники сообщают, что принц Чарльз будет официально провозглашен королем на Совете по присоединению 10 сентября.

Кстати, Совет по присоединению должен состояться до того, как соберется парламент, а он должен собраться как можно быстрее после смерти королевы.

Напомним, ранее сообщалось, что Чарльз III будет провозглашен новым монархом нации на Совете вступления, который будет созван как можно скорее в Сент-Джеймском дворце. Выступление короля Чарльза III состоится в пятницу, 9 сентября.

Смерть Елизаветы II: что известно

О смерти королевы Елизаветы II официальный аккаунт The Royal Family сообщил вечером 8 сентября. В течение дня поступали тревожные новости о самочувствии Ее Величества.

Родные королевы Елизаветы II прибыли в Балморал около 18:00. В частности, на борту частного самолета находились сыновья королевы принц Эдвард, принц Эндрю и внук королевы принц Уильям.

К тому времени принц Чарльз с женой Камиллой уже были в Шотландии. Обратите внимание, что именно принц Чарльз станет следующим королем Великобритании.

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