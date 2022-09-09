Чарльз автоматично стане королем після смерті своєї матері. Але Рада з приєднання скликається в Сент-Джеймському палаці в Лондоні протягом 24 годин після смерті правительки.

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Коли Чарльза офіційно проголосять королем

Джерела повідомляють, що принца Чарльза буде офіційно проголошено королем на Раді з приєднання 10 вересня.

До речі, Рада з приєднання має відбутися до того, як збереться парламент, а він має зібратися якнайшвидше після смерті королеви.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Чарльз III буде проголошений новим монархом нації на Раді вступу, яка буде скликана якомога швидше в Сент-Джеймському палаці. Виступ короля Чарльза III відбудеться у п'ятницю, 9 вересня.

Смерть Єлизавети II: що відомо

Про смерть королеви Єлизавети II офіційний акаунт The Royal Family сповістив увечері 8 вересня. Упродовж дня надходили тривожні новини про самопочуття Її Величності.

Рідні королеви Єлизавети II прибули у Балморал близько 18:00. Зокрема, на борту приватного літака були сини королеви принц Едвард, принц Ендрю та онук королеви принц Вільям.

На той час принц Чарльз з дружиною Каміллою вже були у Шотландії. Зауважте, що саме принц Чарльз стане наступним королем Великої Британії.

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